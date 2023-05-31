13:18 (мск), источник: Ведомости
Песков: введение военного положения в России не обсуждается
Вопрос введения на всей территории России военного положения не обсуждается. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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«Никаких решений на этот счет не принималось, и никаких обсуждений на этот счет не ведется», — добавил Песков.
30 мая, комментируя атаку беспилотников на Москву, с предложением ввести в стране военное положение выступил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он заявил, что нужно наносить удары по местам «скопления террористических лидеров, пока не останется мокрое место».
По словам президента России Владимира Путина, Вооруженные силы нанесли удар по штабу военной разведки Украины два-три дня назад. «В ответ киевский режим выбрал другой путь — путь попыток запугивания России, запугивания граждан России и ударов по жилым зданиям. Это, конечно, явный признак террористической деятельности», — сказал глава государства.
Беспилотники атаковали несколько зданий в Москве утром 30 мая. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в результате произошедшего никто серьезно не пострадал, два человека обратились за медицинской помощью, которую им оказали на месте, но госпитализация никому не потребовалась. По факту происшествия главное управление СК России возбудило уголовное дело о терроризме по ст. 205 УК РФ.
Военное положение с 19 октября было введено в новых регионах. 30 сентября 2022 г. ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России.