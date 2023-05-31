Осужденным и лицам с судимостью могут разрешить заключать контракт с Минобороны

Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности. Разработчики отмечают, что в связи с проведением специальной военной операции организована работа по приему граждан на военную службу по контракту. При этом выявлено значительное число тех граждан, с кем военный контракт не может быть заключен.
На службу по контракту в период мобилизации, военного положения и в военное время предлагается принимать россиян и иностранных граждан, признанных годными к военной службе, годными к военной службе с незначительными ограничениями, а также ограниченно годным к военной службе, не имеющих заболеваний, определенных перечнем, утвержденным Минобороны.
Сейчас на заключение контракта может претендовать кандидат, признанный годным к военной службе или годным к военной службе с незначительными ограничениями.
Предполагается, что со дня вступления закона в силу для заключивших военный контракт мужчин в период мобилизации, военного положения или в военное время предельный возраст пребывания на военной службе устанавливается для имеющих воинское звание высшего офицера до генерал-полковника и адмирала включительно — 70 лет, а для имеющих иное воинское звание — 65 лет.
Военный контракт в период мобилизации, военного положения и в военное время предлагается разрешить заключать:
— гражданам, имеющим судимость, за исключением судимости за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, терроризм, государственную измену, шпионаж и другие тяжкие и особо тяжкие преступления;
— совершившим преступления небольшой или средней тяжести, в отношении которых предварительное расследование приостановлено;
— отбывшими наказание в виде лишения свободы, судимость которых снята или погашена.
В законопроекте указано, что особенности заключения военных контрактов с такими гражданами будет определять Минобороны.
Кроме того, инициативой предусмотрено освобождение от наказания лица, призванного на военную службу по мобилизации или в военное время либо заключившего в период мобилизации, в период военного положения или в военное время контракт о прохождении военной службы и погашение у него судимости.
Лицу, освобожденному от наказания, либо судимость которого погашена, выдается документ, подтверждающий его освобождение от наказания или погашение судимости.