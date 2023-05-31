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15:17 (мск), источник: РАПСИ

Осужденным и лицам с судимостью могут разрешить заключать контракт с Минобороны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая — РАПСИ. В Госдуму в среду внесен законопроект, которым предлагается разрешить заключать контракт с Министерством обороны в период военного положения и мобилизации лицам, имеющим судимость, а также отбывающим наказание с последующим освобождением от него.

Источник: РИА "Новости"

Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности. Разработчики отмечают, что в связи с проведением специальной военной операции организована работа по приему граждан на военную службу по контракту. При этом выявлено значительное число тех граждан, с кем военный контракт не может быть заключен.

Здоровье и возраст

На службу по контракту в период мобилизации, военного положения и в военное время предлагается принимать россиян и иностранных граждан, признанных годными к военной службе, годными к военной службе с незначительными ограничениями, а также ограниченно годным к военной службе, не имеющих заболеваний, определенных перечнем, утвержденным Минобороны.

Сейчас на заключение контракта может претендовать кандидат, признанный годным к военной службе или годным к военной службе с незначительными ограничениями.

Предполагается, что со дня вступления закона в силу для заключивших военный контракт мужчин в период мобилизации, военного положения или в военное время предельный возраст пребывания на военной службе устанавливается для имеющих воинское звание высшего офицера до генерал-полковника и адмирала включительно — 70 лет, а для имеющих иное воинское звание — 65 лет.

Судимые и осужденные

Военный контракт в период мобилизации, военного положения и в военное время предлагается разрешить заключать:

— гражданам, имеющим судимость, за исключением судимости за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, терроризм, государственную измену, шпионаж и другие тяжкие и особо тяжкие преступления;

— совершившим преступления небольшой или средней тяжести, в отношении которых предварительное расследование приостановлено;

— отбывшими наказание в виде лишения свободы, судимость которых снята или погашена.

В законопроекте указано, что особенности заключения военных контрактов с такими гражданами будет определять Минобороны.

Заключенные

Кроме того, инициативой предусмотрено освобождение от наказания лица, призванного на военную службу по мобилизации или в военное время либо заключившего в период мобилизации, в период военного положения или в военное время контракт о прохождении военной службы и погашение у него судимости.

Лицу, освобожденному от наказания, либо судимость которого погашена, выдается документ, подтверждающий его освобождение от наказания или погашение судимости.

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