В Белом доме рассказали, когда ожидают наступления Украины

«Мы хотим, чтобы у Украины было все, что ей нужно для того, чтобы защитить себя, в то время как она готовится начать наступление летом. <…> Мы намерены продолжать передачу военного имущества, поставки оборонительных систем на Украину в течение лета, в том числе в очень недалеком будущем», — сказал американский чиновник.
На вопрос, известны ли в Белом доме конкретные сроки начала наступления, Кирби ответил, что американские военные «находятся в контакте» с украинскими коллегами с самого начала планирования.
Как отмечал ранее в мае советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, контрнаступление ВСУ идет «уже несколько дней».
В свою очередь, в начале этой недели командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявил, что время контрнаступления «скоро наступит».
Как отмечают российские аналитики, постоянные изменения сроков связаны, во-первых, с информационной войной — регулярные объявления о скором наступлении призваны держать Россию в напряжении, а во-вторых, с тем, что Запад требует от киевской власти быстрых и победоносных результатов.