Как изменятся ставки по вкладам и кредитам после решения ЦБ? Банк России обсудит размер ключевой ставки 9 июня. Повысит ли ЦБ ставку и на сколько, как это повлияет на жителей страны рассказал инвестбанкир Евгений Коган
Фоторепортажи
24Парад Победы в Великой Отечественной войне
8Последствия атаки беспилотников в Москве
17:06 (мск), источник: © РИА Новости

В Белом доме рассказали, когда ожидают наступления Украины

ВАШИНГТОН, 31 мая — РИА Новости. ВСУ перейдут в наступление этим летом, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби в интервью телеканалу CNN.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«Мы хотим, чтобы у Украины было все, что ей нужно для того, чтобы защитить себя, в то время как она готовится начать наступление летом. <…> Мы намерены продолжать передачу военного имущества, поставки оборонительных систем на Украину в течение лета, в том числе в очень недалеком будущем», — сказал американский чиновник.

На вопрос, известны ли в Белом доме конкретные сроки начала наступления, Кирби ответил, что американские военные «находятся в контакте» с украинскими коллегами с самого начала планирования.

Как отмечал ранее в мае советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, контрнаступление ВСУ идет «уже несколько дней».

В свою очередь, в начале этой недели командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявил, что время контрнаступления «скоро наступит».

Как отмечают российские аналитики, постоянные изменения сроков связаны, во-первых, с информационной войной — регулярные объявления о скором наступлении призваны держать Россию в напряжении, а во-вторых, с тем, что Запад требует от киевской власти быстрых и победоносных результатов.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В США заметили тревожную деталь в действиях Путина на Украине
Хитрый ход. Россия и Китай приняли нестандартное решение
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта