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17:20 (мск), источник: Коммерсантъ

Представитель кабмина Германии назвал легитимными удары Украины по России

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что, в соответствии с международным правом, удары вооруженных сил Украины по территории России являются законными. Такое мнение Хебештрайт выразил в ходе брифинга, комментируя атаку беспилотников на Москву, которая произошла вчера, 30 мая.

Спецоперация на Украине
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«Я дал оценку не собственно атаке (беспилотников на Москву.— “Ъ”), но оценку с точки зрения международного права. Международное право считает такие удары легитимными», — сказал представитель немецкого кабмина (цитата по ТАСС). В то же время Штеффен Хебештрайт упомянул заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что Берлин поставляет свое оружие Киеву для защиты украинских территорий.

Вчера, 30 мая, утром жилые здания в Москве и Подмосковье подверглись атаке беспилотников. По данным Минобороны, их было восемь. Российские власти сочли произошедшее терактом и обвинили в атаке Украину. Официальные лица Украины причастность страны к атакам не признали.

Аналогичное мнение о законном праве украинской стороны «защищать себя» и за пределами государственных границ выразил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли. При этом он отказался высказывать предположения о причастности какой-либо страны к атаке беспилотников. США также ранее подчеркивали, что Украина может «самостоятельно решать, как ей защищать свою территорию». При этом Вашингтон не поощряет удары Украины по территории России.

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Милена Костерева

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