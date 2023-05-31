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19:47 (мск), источник: © РИА Новости

Макрон: Запад пересмотрит поддержку ВСУ при провале контрнаступления

ПАРИЖ, 31 мая — РИА Новости. Западные страны должны пересмотреть поддержку Украины с расчетом на затяжной конфликт, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на форуме по безопасности Globsec в Братиславе.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«Мы массово вооружаем Украину, но не включаем ее ни в один стратегический диалог по безопасности. Если мы хотим долгосрочного мира, если хотим быть надежным партнером, мы должны дать ей средства предотвратить любую агрессию, и включить ее в соглашения по архитектуре безопасности. Я выступаю за то, чтобы дать Украине ощутимые и гарантии безопасности», — сказал он.

Если же ВСУ провалят контрнаступление, то Запад оценит, «как откалибровать» военную помощь, добавил президент Франции.

«Необходимо помогать киевским властям всеми средствами для эффективного контрнаступления. Мы должны увеличить эту поддержку», — призвал Макрон.

По его словам, на это есть две причины, первая из которых — это то, что украинские войска «сегодня защищают Европу».

Вторая заключается в том, что на Украине столько оружия, что в наших интересах, чтобы у нее были надежные гарантии безопасности с нами в многостороннем формате. Нам необходимо быть гораздо более амбициозными в этом вопросе, чем мы ранее были.

Эммануэль Макрон
президент Франции

По мнению Макрона, успешное украинское контрнаступление может открыть возможность для перехода к диалогу о мире и Европе также надо готовить этот мир и надежные гарантии для Киева.

Сроки украинского контрнаступления неоднократно сдвигались и продолжают сдвигаться. Как отмечают российские специалисты, это связано, во-первых, с информационной войной — постоянные объявления о скором наступлении призваны держать Россию в напряжении, а во-вторых — с тем, что Запад требует от киевской власти быстрых и победоносных результатов.

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