На «Титанике» нашли ожерелье из зуба мегалодона Корабль находится на глубине около 13 тысяч футов (3962,4 метра)
Фоторепортажи
12На Камчатке прошел сильнейший пеплопад
20Победители British Wildlife Photography Awards 2023
Главное
Главные новости к вечеру 31 мая
21:52 (мск), источник: ТАСС

США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи

ВАШИНГТОН, 31 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты выделяют Украине новый пакет военной помощи, в который войдут в том числе ПЗРК Stinger, системы ПВО Avenger, боеприпасы для комплексов Patriot и РСЗО HIMARS. Об этом в среду сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Источник: AP 2022

«США намерены продолжить поддерживать Украину, предоставляя ей все, что нужно, чтобы лучше защищать себя. В рамках всех этих усилий, у нас есть следующий пакет, который станет 39-м. Мы используем этот пакет, о котором объявляем сегодня, чтобы поставить Украине дополнительные боеприпасы для систем ПВО Patriot, которые Украина довольно эффективно использует, а также новые системы Avenger, ПЗРК Stinger и, конечно же, боеприпасы для HIMARS», — сказал он.

Как уточнил Кирби, это будет 39-е обращение к особым полномочиям президента, который может санкционировать передачу товаров и услуг без одобрения Конгресса в ответ на чрезвычайную ситуацию. Он добавил, что партнеры США по Группе семи поддерживают Вашингтон в оказании ВСУ помощи, поэтому военная поддержка будет продолжаться.

О планах американской администрации выделить Украине пакет военной помощи на сумму в $300 млн 25 мая сообщило агентство Reuters. В среду Пентагон подтвердил эту сумму. «Всего США направили более $38,3 млрд на военную помощь Украине с начала президентского срока Байдена», — говорится в заявлении американского оборонного ведомства. При этом $37,6 млрд были выделены уже после начала конфликта на Украине 24 февраля 2022 года, уточняет министерство.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 "Не прошло и четырех дней после подписания договора, как посол США связался с ООН и запретил создавать этот фонд"
Многие из жертв этой катастрофы были похоронены в братских могилах, а их семьям сообщили, что близкие убиты на фронте
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта