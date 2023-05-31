США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи

«США намерены продолжить поддерживать Украину, предоставляя ей все, что нужно, чтобы лучше защищать себя. В рамках всех этих усилий, у нас есть следующий пакет, который станет 39-м. Мы используем этот пакет, о котором объявляем сегодня, чтобы поставить Украине дополнительные боеприпасы для систем ПВО Patriot, которые Украина довольно эффективно использует, а также новые системы Avenger, ПЗРК Stinger и, конечно же, боеприпасы для HIMARS», — сказал он.
Как уточнил Кирби, это будет 39-е обращение к особым полномочиям президента, который может санкционировать передачу товаров и услуг без одобрения Конгресса в ответ на чрезвычайную ситуацию. Он добавил, что партнеры США по Группе семи поддерживают Вашингтон в оказании ВСУ помощи, поэтому военная поддержка будет продолжаться.
О планах американской администрации выделить Украине пакет военной помощи на сумму в $300 млн 25 мая сообщило агентство Reuters. В среду Пентагон подтвердил эту сумму. «Всего США направили более $38,3 млрд на военную помощь Украине с начала президентского срока Байдена», — говорится в заявлении американского оборонного ведомства. При этом $37,6 млрд были выделены уже после начала конфликта на Украине 24 февраля 2022 года, уточняет министерство.