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11:40 (мск), источник: © РИА Новости

Рябков прокомментировал сообщения о возможном переносе саммита БРИКС

КЕЙПТАУН, 1 июн — РИА Новости. Сообщения о том, что саммит БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, КНР, ЮАР) может быть перенесен из ЮАР в Китай — это вброс, не стоит на это ориентироваться, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Источник: © РИА Новости

«Я думаю, что это из разряда вбросов. У меня нет никаких оснований по контактам с коллегами из ЮАР, из Китая для того, чтобы это дело каким-то образом операционализировать. Это не тот сюжет, который мы здесь обсуждаем», — сказал он журналистам в Кейптауне.

«Мы по-прежнему исходим из того, что саммит состоится, как это было условлено и согласовано, в Йоханнесбурге в 20-х числах августа. Другого на сегодня нет, и я не думаю, что нужно тему эту раскручивать», — подчеркнул замминистра.

«Скорее всего, это попытка осложнить нормальную работу в бриксовском формате, попытка навязать какую-то ложную повестку дня», — добавил Рябков.

По его словам, «мы видим, что здесь в ЮАР немало тех, кто вбрасывает в медийное пространство разного рода версии, нарративы». «Мы к этому относимся спокойно. В конце концов, СМИ здесь используют различные источники и пользуются в немалой мере западными СМИ в качестве отсылочных своих норм. Но для нас это совершенно не имеет значения. Мы работаем спокойно, по той схеме, которая известна: саммит в Йоханнесбурге — в этом году, в будущем году — в Казани», — подчеркнул Рябков.

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