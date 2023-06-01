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13:11 (мск), источник: © РИА Новости

Госдума денонсировала соглашение с Украиной по Азовскому морю

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Госдума приняла закон о денонсации договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Документ 24 мая внес в нижнюю палату президент Владимир Путин.

Как отмечается в пояснительной записке, после принятия в состав России Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей вокруг Азовского моря и Керченского пролива сложилась кардинально новая ситуация — их берега отныне принадлежат только России.

«В связи с тем что Украина утратила статус прибрежного государства в отношении этих акваторий, возникла необходимость прекращения договора между Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива», — говорится в документе.

Россия и Украина подписали договор по Азовскому морю 24 декабря 2003 года. В нем пять статей, в которых, в частности, за акваторией закрепляется исторически сложившийся статус внутренних вод двух государств; запрещается заход в Азовское море и Керченский пролив военных кораблей третьих стран без согласия России и Украины; утверждается свобода судоходства для торговых судов и военных кораблей обоих государств. При этом речи о государственной границе в договоре не шло. Предполагалось, что в случае необходимости Москва и Киев заключат отдельное соглашение по этому поводу.

Украина разорвала этот договор в феврале.

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