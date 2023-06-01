Песков исключил влияние обстрелов Белгородской области на ход спецоперации

«Нет, безусловно, никакого влияния на ход военной операции это оказать не может, но по нюансам я здесь не уполномочен что-либо говорить», — сказал он.
Песков также отметил «активную, самоотверженную» работу региональных властей. По словам представителя Кремля, президент РФ Владимир Путин находится с ними «в постоянном рабочем контакте».
Обстрелы Белгородской области участились в последние дни. 31 мая губернатор региона Вячеслав Гладков объявил об эвакуации детей Шебекинского и Грайворонского округов. 31 мая в Воронеж отправились первые 300 детей. Сегодня, 1 июня, еще 200 человек перевезут в Пензу, 3 июня 600 человек отправят в Калугу и Ярославль, уточнил он.
Ранее сегодня Гладков сообщил о массированном обстреле со стороны ВСУ Шебекинского округа. В результате пострадали восемь человек, обошлось без жертв, уточнил он. Губернатор подчеркнул, что противник не проник на территорию региона.
Позже в Минобороны сообщили, что 1 июня Вооруженные силы России предотвратили попытку ВСУ совершить теракт в районе города Шебекино. Противник предпринял попытку прорваться на территорию Белгородской области в районе Новой Таволжанки и международного автомобильного пункта пропуска «Шебекино». Российские военные отразили все три атаки ВСУ, отбросив противника от российской границы, подчеркнули в ведомстве.
Накануне, 31 мая, Песков заявил, что в Кремле обеспокоены «достаточно тревожной ситуацией» с обстрелами гражданских объектов в Белгородской области. Он отметил, что принимаются меры для обеспечения безопасности в регионе.
В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ в регионе установлен средний уровень реагирования. Такой же режим действует еще в семи субъектах РФ — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Курской, Воронежской, Брянской и Ростовской областях.