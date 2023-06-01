Ситуация в Шебекине, шпионаж через айфоны и статус Азовского моря. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Президент РФ Владимир Путин работает в Кремле. Он уже провел встречу с протоиереем Александром Ткаченко, возглавляющим фонд «Круг добра».
Глава государства в формате видеоконференции встречается с семьями, награжденными орденом «Родительская слава».
Далее президент займется в Московской области проблемами детского здравоохранения вместе с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым (с ним будет и отдельная встреча) и министром здравоохранения Михаилом Мурашко.
Путин «постоянно и регулярно получает информацию» от всех структур и уровней власти о ситуации с украинскими атаками Шебекина. «Региональные власти работают очень активно, самоотверженно. Президент Путин находится с ними в постоянном рабочем контакте».
«Главный вопрос — конечно, это оказание помощи людям. Это поддержка во временном переселении тем, кто в этом нуждается и кто изъявляет желание».
«Международное сообщество имеет все возможности видеть кадры, читать материалы, где описываются удары по жилым домам, социальным объектам». «Все эти материалы доступны — по-прежнему ни одного слова, которые критиковали бы киевский режим за это или осуждали».
«Никакого влияния на ход военной операции это оказать не может».
Об американском шпионаже через смартфоны
«Не секрет, что в личных целях многие продолжают пользоваться айфонами». «Кто-то уже отказывается от айфонов, кто-то продолжает пользоваться».
«Все эти гаджеты абсолютно прозрачны». «Использование их в служебных целях категорически запрещено». О случаях заражения смартфонов в Кремле Пескову не известно.
«У нас нет полномочий выносить такие рекомендации [по запрету использования смартфонов госслужащими] — нужно ориентироваться прежде всего на квалифицированное аргументирование мнение спецслужб». Тем более те, у кого есть соответствующие допуски, «живут в условиях известных ограничений».
О планах НАТО на случай конфликта с РФ
«Поверьте: в рабочих документах НАТО Россия всегда фигурировала как противник».
«Существенно растет степень вовлеченности стран — членов альянса в этом конфликте».
О подготовке к транзиту аммиака через Украину
«Это один из вопросов, который стоит на повестке дня в части черноморской инициативы, которая до сих пор не реализована, не выполнена. Обсуждение этого вопроса продолжается».
О денонсации договора с Украиной по Азовскому морю
«По Азовскому морю — там абсолютно все понятно: [договор денонсирован] поскольку оно стало внутренним морем Российской Федерации, так что изменился его статус».
Об отношениях Саудовской Аравии и РФ
«Конструктивные [отношения], основанные на взаимном понимании, взаимном уважении, взаимном доверии, и очень рабочие».
«Они все являются россиянами, а подавляющее число россиян абсолютно поддерживают президента, специальную военную операцию» и тех, кто в ней участвует.
«Ежедневно очень много наших граждан изъявляют желание пойти на военную службу по контракту», президенту об этом докладывают.