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16:34 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин выразил уверенность в победе России

Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что Россия победит и станет гарантом мира и безопасности для всех государств мира. Об этом глава государства заявил на встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава».

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

О своей вере в победу президенту сообщил один из участников мероприятия. «Я верю, что победа будет всегда за нами. Мы победим, это однозначно, другого не дано. И думаю, что наша страна, в конце концов, будет гарантом мира и безопасности для всех народов, для всех государств мира», — сказал представитель одной из многодетных российских семей, ветеран военной операции Григорий Кравцов.

Владимир Путин согласился с собеседником: «Так и есть. Так и будет, как вы сказали. Здесь нет никаких сомнений». Президент также добавил, что в ходе военной операции на Украине Россия «защищает свою землю, своих людей и свои ценности», а потому победа, несомненно, будет за ней.

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Григорий Лейба

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