17:42 (мск), источник: © РИА Новости
В Молдавии заявили о попытках дестабилизации ситуации во время саммита
МВД Молдавии заявило о попытках дестабилизации ситуации во время Европейского саммита.
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КИШИНЕВ, 1 июн — РИА Новости. Единичные попытки дестабилизации ситуации в Молдавии, где сейчас проходит саммит Европейского политического сообщества, возникали, но они были пресечены, заявила в четверг министр внутренних дел республики Анна Ревенко.
Второй саммит Европейского политического сообщества начался в Молдавии 1 июня и собрал участников из 47 государств, в мероприятии также принимают участие главы Европейского совета, Еврокомиссии и Европарламента. Он проходит на территории винодельни «Мими» в населенном пункте Бульбоака (находится в 45 километрах от Кишинева), где также располагаются военная база «Дачия» и военный полигон, на котором проводятся учения молдавской армии.
«Были небольшие группы, которые пытались продемонстрировать в публичном пространстве свое мнение о том, что происходит сегодня в Бульбоаке, о саммите, о целях этого великого события. Были попытки дестабилизации, в том числе и попытки показать под другим углом то, что сегодня происходит в республике. Все эти попытки были пресечены, мы действовали синхронно, и теперь мы наслаждаемся безопасной обстановкой», — сказала Ревенко журналистам.
По ее словам, на данный момент в республике обеспечена безопасность.
«Мы не зарегистрировали несчастные случаи или необычные происшествия. Абсолютно все ведомства в сфере безопасности и обороны работают слаженно, синхронно, мы действуем на предупреждение. Все ведомства и государства-участники прилагают свои усилия для того, чтобы этот саммит прошел в условиях максимальной безопасности», — подчеркнула министр.
Молдавская столица в день саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) выглядит пустынной, кое-где на улицах можно увидеть редких прохожих, полицейские оцепили кварталы, ограничивая перемещение по центру города. Впрочем, тишина на некоторых улицах иногда нарушалась. Полицейские просили прохожих снять футболки с надписями: «Европа, ты поддерживаешь Майю Санду (президент Молдавии — ред.), значит, поддерживаешь и то, что оппозицию заставляют молчать путем запрета независимых СМИ, отменяют свободные и справедливые выборы, проходят массовые аресты политической оппозиции?».
Пресс-секретарь полиции Кишинева Наталья Стати заверила РИА Новости, что сотрудники правоохранительных органов не задерживают, а проводят с протестующими беседы. «Согласно распоряжению мэрии Кишинева 1 и 2 июня запрещены любые акции протеста. Полицейские никого не задерживают, а просят выполнять требование властей, проводятся беседы, в ходе которых доносится решение мэрии», — сказала Стати.
Концепция европейского политического сообщества принадлежит президенту Франции Эммануэлю Макрону. По его словам, Европе нужна структура для развития сотрудничества в таких сферах как геополитика, энергетика, инфраструктура и транспорт со странами, с которыми невозможна такая тесная интеграция, как внутри Евросоюза. Первый саммит в таком формате прошел в Праге в октябре 2022 года.
Для охраны участников саммита в Молдавию прибыли сотрудники МВД Румынии. Они задействуют силы и средства, которые касаются предоставления медицинской помощи, химической, биологической, радиоактивной и ядерной защиты, экстренной медицинской эвакуации, модулей дезактивации, а также четырех передовых медицинских пунктов. Для экстренной медицинской эвакуации в Молдавию также прибудут два вертолета румынской службы спасателей SMURD, которые при необходимости будут выполнять авиамедицинские миссии. Небо в Молдавии с 31 мая по 2 июня будет открыто только для самолетов официальных делегаций, участвующих в саммите Европейского политического сообщества, сообщило МВД республики.