ООН: РФ решила ограничить регистрацию судов в порт Южный в рамках зерновой сделки

«Россия проинформировала СКЦ о решении ограничить регистрацию судов для порта Южный, пока не осуществляется экспорт аммиака. В настоящее время он не осуществляется», — сказал он (цит. по ТАСС).
Ранее Дюжаррик говорил, что проход судов в порт Южный не осуществляется со 2 мая.
19 мая Reuters сообщал, что Украина рассмотрит возможность возобновления транзита российского аммиака через свою территорию при условии, что Россия расширит действие зерновой сделки на большее количество портов и товаров. После этого МИД России сказал, что условия сделки не могут быть расширены.
Зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 г. представителями Турции и ООН, с одной стороны, и представителями России и Украины — с другой. С Москвой и Киевом были заключены отдельные соглашения: первое — по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, Южный и Черноморск, второе — по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Москва неоднократно отмечала, что вторая часть сделки не выполняется.
17 мая зерновую сделку продлили еще на два месяца. Россия настаивает на пяти «системных» задачах сделки, прогресс по которым отсутствует: переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок запчастей для сельхозтехники, разблокирование транспортной логистики и страхования, восстановление аммиакопровода и разморозка активов российских компаний. 18 мая МИД России заявил, что если условия России не будут выполнены, то «ни о каком расширении “черноморской инициативы” речь в принципе не идет.