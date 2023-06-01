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21:15 (мск), источник: Ведомости

ООН: РФ решила ограничить регистрацию судов в порт Южный в рамках зерновой сделки

Россия уведомила Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле о решении ограничить регистрацию судов в порт Южный из-за отсутствия экспорта российского аммиака. Об этом сообщил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Источник: AP 2022

«Россия проинформировала СКЦ о решении ограничить регистрацию судов для порта Южный, пока не осуществляется экспорт аммиака. В настоящее время он не осуществляется», — сказал он (цит. по ТАСС).

Ранее Дюжаррик говорил, что проход судов в порт Южный не осуществляется со 2 мая.

19 мая Reuters сообщал, что Украина рассмотрит возможность возобновления транзита российского аммиака через свою территорию при условии, что Россия расширит действие зерновой сделки на большее количество портов и товаров. После этого МИД России сказал, что условия сделки не могут быть расширены.

Зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 г. представителями Турции и ООН, с одной стороны, и представителями России и Украины — с другой. С Москвой и Киевом были заключены отдельные соглашения: первое — по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, Южный и Черноморск, второе — по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Москва неоднократно отмечала, что вторая часть сделки не выполняется.

17 мая зерновую сделку продлили еще на два месяца. Россия настаивает на пяти «системных» задачах сделки, прогресс по которым отсутствует: переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок запчастей для сельхозтехники, разблокирование транспортной логистики и страхования, восстановление аммиакопровода и разморозка активов российских компаний. 18 мая МИД России заявил, что если условия России не будут выполнены, то «ни о каком расширении “черноморской инициативы” речь в принципе не идет.

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