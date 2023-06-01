США и ЕС пытаются спасти нормализацию между Белградом и Приштиной

Ситуация на севере Косово стала одной из ключевых тем на саммите Европейского политического сообщества, организованном совсем по иному поводу 1 июня в Молдавии с участием лидеров 47 стран Европы. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель прибыл на саммит прежде всего для того, чтобы встретиться с президентом Сербии Александром Вучичем. Встречи с сербским лидером на саммите назначили также президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц. А за день до этого господин Боррель провел встречу с косовским премьером Альбином Курти в Братиславе, где проходил Форум по проблемам безопасности.
Все последние дни представители Евросоюза пытались свести сербского и косовского лидеров вместе за столом переговоров, но тщетно. Александр Вучич отменил поездку в Братиславу, а вместо Альбина Курти в Кишинев прибыла президент Косово Вьоса Османи.
После переговоров с косовским премьером в среду Жозеп Боррель назвал ситуацию на севере Косово «опасной и нестабильной» и призвал к ее «срочному разрешению».
Ситуация в Косово стала обостряться после того, как в конце минувшей недели косовский спецназ разогнал с помощью спецсредств группу сербов, пытавшихся не допустить в здания администраций мэров-албанцев, вступивших накануне в должность. В ответ президент Сербии Александр Вучич отдал приказ о приведении армии в повышенную боеготовность и ее выдвижении к границе с Косово.
Обстановка накалилась в понедельник. Противостояние сербов с косовской полицией переросло в кровопролитные столкновения протестующих с натовскими войсками из состава KFOR, в результате чего ранения (в том числе огнестрельные) получили 30 натовцев и 50 сербов. Александр Вучич обвинил в «сознательном провоцировании конфликта сербов с НАТО» премьера Косово. Приштина возложила вину за эскалацию на Белград, «который управляет толпой экстремистов и криминальными бандами на севере». В последующие дни напряженность в населенных преимущественно сербами городах на севере Косово сохранялась.
Ответом НАТО на обострение обстановки в Косово стало направление туда дополнительно 700 военных для усиления четырехтысячного контингента KFOR. А 1 июня на встрече министров иностранных дел альянса в Осло генсек Йенс Столтенберг заявил, что НАТО готово перебросить в Косово еще больше войск.
США и ведущие европейские страны также оперативно отреагировали на косовские события. Причем едва ли не впервые за последние годы главную ответственность за эскалацию напряженности Запад возложил на Приштину.
Сразу после первых столкновений госсекретарь США Энтони Блинкен «решительно осудил шаги правительства Косово, которые усиливают напряженность и увеличивают нестабильность на севере» и призвал Приштину «немедленно прекратить насильственные меры и сконцентрироваться на диалоге под эгидой ЕС». В среду госсекретарь США выдвинул конкретные требования: «Премьер Курти и правительство должны обеспечить, чтобы избранные градоначальники исполняли свои временные обязанности из альтернативных мест вне зданий администраций, откуда должны быть выведены силы полиции. Президент Вучич и правительство Сербии должны снизить боеготовность сербской армии, призвать сербов прекратить противостояние с KFOR и воздержаться от насилия».
После этого последовали санкции.
Американский посол в Приштине Джеффри Ховениер объявил, что, поскольку косовское правительство не согласовывало с США свои действия на севере, отменяется участие Косово в военных учениях Defender Europe 2023, к которым в Приштине готовились два года.
Евросоюз также «решительно осудил столкновения косовской полиции с демонстрантами на севере Косово, вызванные попыткой новоизбранных мэров попасть в здания администраций». Предельно ясно выразил свою позицию и президент Франции Эмманюэль Макрон: «Косовские власти несут ответственность за усилившиеся беспорядки». А Жозеп Боррель потребовал: «В качестве первого шага ожидаю от косовских властей отвода полиции из административных зданий, а от демонстрантов — сдержанности».
Эти заявления и шаги премьер Косово Альбин Курти воспринял достаточно болезненно. Утверждения госсекретаря США он назвал «наивными и ошибочными», а отстранение Приштины от военных учений — «несправедливым и катастрофическим», хотя и заверил, что США остаются для Косово «незаменимым другом, партнером и союзником». Сербский президент Александр Вучич пообещал европейским лидерам на саммите в Молдавии «сделать все для деэскалации».
Не осталась в стороне от нового косовского обострения и Россия. Глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил на днях, что «в центре Европы зреет большой взрыв». А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что Москва, «безусловно, поддерживает Сербию и сербов».
Европейские дипломатические источники «Ъ» объясняют давление Запада на Приштину «опасением, что продолжение Альбином Курти своей нынешней линии не просто усилит напряженность на косовском севере, но и даст основание Белграду остановить запущенную ЕС и США нормализацию отношений с Косово». А это означало бы провал западной политики на косовском направлении.