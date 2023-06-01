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22:08 (мск), источник: ТАСС

Шольц подтвердил желание продолжить контакты с Путиным

БЕРЛИН, 1 июня. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц подтвердил, что в будущем хотел бы продолжить контакты с президентом РФ Владимиром Путиным.

Источник: Reuters

«Я уже говорил с российским президентом в прошлом, я охотно это сделаю еще раз в момент, который мне покажется подходящим», — сказал глава кабмина ФРГ в четверг на пресс-конференции по итогам саммита Европейского политического сообщества в Молдавии. Трансляцию вело германское телевидение.

Последний телефонный разговор Путин и Шольц провели 2 декабря прошлого года. Он длился около часа и был посвящен конфликту на Украине и его последствиям. Президент России тогда призвал Берлин «пересмотреть свои подходы в контексте украинских событий». Разговор состоялся по инициативе германской стороны.

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