Названа дата инаугурации Эрдогана

По его словам, в пятницу, 2 июня, ожидается присяга депутатов нового созыва парламента. «В субботу господин президент также принесет присягу в парламенте, посетит мавзолей Ататюрка (Аныткабир). Потом состоится церемония инаугурации, в которой примут участие иностранные лидеры, будет ужин», — сказал он.
Алтун добавил, что после церемонии президент Турции обнародует новый состав кабмина.
28 мая Эрдоган объявил, что второй тур выборов главы государства завершен, и назвал себя их победителем. В ходе обращения к сторонникам он заявил, что народ на ближайшие пять лет передал ему и его администрации ответственность за управление страной.
В этот же день президент России Владимир Путин поздравил турецкого коллегу с победой на выборах, отправив ему телеграмму. Российский лидер отметил, что победа Эрдогана — закономерный результат самоотверженной работы политика.