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22:36 (мск), источник: ТАСС

Байден заявил, что США передают Украине предупреждения о ракетных ударах РФ

ВАШИНГТОН, 1 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты передают Украине в том числе предупреждения о ракетных ударах России. Это подтвердил американский президент Джо Байден, выступая в четверг перед выпускным курсом Академии ВВС США в Колорадо-Спрингс (штат Колорадо).

Источник: AP 2022

Глава вашингтонской администрации признал, что поддержка Киева со стороны коллективного Запада обеспечивается во многом благодаря возможностям ВВС и Космических сил США. «ВВС и Космические силы США являются хребтом этой операции, обеспечивая воздушные перевозки, ноу-хау в сфере логистики, перебрасывая артиллерию и боеприпасы, боевые машины, противотанковые системы и средства противовоздушной обороны, обеспечивая предупреждения о ракетном нападении, разведку космического базирования, поддерживая связь [Вооруженных сил Украины]. Ни одна другая страна мира, всего мира, не располагает таким потенциалом поддержки [боевых действий], как наша», — заявил Байден.

Руководство в Москве неоднократно указывало на то, что США и Запад фактически ведут на Украине чужими руками войну с Россией. Как заявил в конце мая в программе «Москва. Кремль. Путин» министр иностранных дел России Сергей Лавров, Запад, по сути, демонстрирует безоглядную поддержку нынешних властей в Киеве. Глава МИД обратил внимание на то, что «в политологических кругах Запада уже идет разговор о том, чтобы Россию “деколонизировать”. “Имея в виду расчленение нашей страны. Игра с огнем. Здесь никаких сомнений быть не может. Надеюсь, что разумные люди все-таки будут отходить от безоглядной поддержки неонацистского режима, который сам Запад и создал”, — подчеркнул Лавров.

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