22:41 (мск), источник: ТАСС
Зеленский предложил молдавской журналистке говорить по-русски
После ответа президента Украины на заданный вопрос, она произнесла приветствие украинских националистов.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Кишиневе предложил молдавской журналистке, признавшейся в незнании украинского языка, задать ему вопрос по-русски, но та выбрала английский.
Обмен репликами произошел на пресс-конференции на полях саммита Европейского политического сообщества, организованного в Молдавии. «Я не умею говорить по-украински», — сказала молдавская журналистка на русском языке. «Говорите по-русски», — обратился к ней Зеленский. «Но я все-таки буду говорить по-английски», — ответила журналистка. «Прекрасный выбор», — заявил глава украинского государства.
После того, как Зеленский ответил на вопрос журналистки, касавшийся Приднестровья, она поблагодарила его на украинском и произнесла приветствие украинских националистов: «Слава Украине!», на что Зеленский дал принятый у украинских националистов ответ: «Героям слава!». «Прекрасный украинский», — похвалил Зеленский языковые познания сотрудницы молдавской прессы.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что лозунг «Слава Украине!» был установлен в качестве официального приветствия Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ) в 1939 году. Позднее к нему добавился жест в форме поднятия выпрямленной правой руки и ответный клич «Героям слава!». Представитель МИД РФ отметила, что именно так бандеровские коллаборационисты салютовали частям вермахта, въезжавшим на оккупированные земли.