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02:18 (мск), источник: Коммерсантъ

Байден: США не стремятся к конфронтации с КНР, но готовы к конкуренции

Власти США не стремятся к конфликту или конфронтации с Китаем и призывают к сотрудничеству, заявил американский президент Джо Байден. При этом он отметил, что Вашингтон готов к жесткой конкуренции с Пекином.

Источник: AFP 2022

«США не ищут конфликта или конфронтации с Китаем. Китай и США должны быть в состоянии работать вместе, когда могут, ради преодоления глобальных вызовов вроде климата. Тем не менее, мы готовы к жесткой конкуренции», — сказал он, выступая перед выпускным курсом академии ВВС США в Колорадо (цитата по ТАСС).

Господин Байден отметил, что США намерены отстаивать свои интересы и ценности, а также интересы своих союзников. Он напомнил, что страны G7 на недавнем саммите в Хиросиме выработали общие принципы взаимодействия с Китаем, предусматривающие в том числе минимизацию исходящих от него угроз.

Лидеры стран G7 договорились обеспечивать устойчивость цепочки поставок товаров, критически важных для экономики, в том числе полупроводников и аккумуляторов, чтобы противостоять экономическому давлению Китая. Китайский МИД в ответ выразил протест, а также не согласился с заявлениями G7 об опасности миру со стороны КНР.

Лаура Кеффер

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