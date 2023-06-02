Россия заявила о непреклонности позиции по ДСНВ после контрмер США

«Мы приняли к сведению объявленные США контрмеры в контексте ДСНВ. Однако они никак не повлияют на российскую позицию. Путь к возобновлению действия договора только один, и он хорошо известен коллегам. Вашингтону необходимо отказаться от враждебного курса и намерения нанести России “стратегическое поражение”», — сказано в сообщении диппредставительства РФ.
В дипмиссии также подчеркнули, что Россия ответственно подходит к своим обязательствам в области контроля над вооружениями и продолжает придерживаться центральных ограничений ДСНВ на численность СНВ. Это, по данным посольства, даёт возможность поддерживать требуемый уровень предсказуемости и стабильности в ядерной сфере.
Ранее стало известно, что Соединённые Штаты Америки прекращают передавать России информацию о статусе и местонахождении своего стратегического оружия, подпадающего под ДСНВ.