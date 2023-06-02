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05:43 (мск), источник: Life.ru

Россия заявила о непреклонности позиции по ДСНВ после контрмер США

Россия не собирается менять собственную позицию после объявления Госдепартаментом контрмер, которые касаются Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Заявление об этом размещено в телеграм-канале посольства РФ в Вашингтоне.

Источник: AP 2022

«Мы приняли к сведению объявленные США контрмеры в контексте ДСНВ. Однако они никак не повлияют на российскую позицию. Путь к возобновлению действия договора только один, и он хорошо известен коллегам. Вашингтону необходимо отказаться от враждебного курса и намерения нанести России “стратегическое поражение”», — сказано в сообщении диппредставительства РФ.

В дипмиссии также подчеркнули, что Россия ответственно подходит к своим обязательствам в области контроля над вооружениями и продолжает придерживаться центральных ограничений ДСНВ на численность СНВ. Это, по данным посольства, даёт возможность поддерживать требуемый уровень предсказуемости и стабильности в ядерной сфере.

Ранее стало известно, что Соединённые Штаты Америки прекращают передавать России информацию о статусе и местонахождении своего стратегического оружия, подпадающего под ДСНВ.

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