Спецпредставитель КНР опроверг заявления по Украине, приписываемые ему WSJ

«Я и сам не знаю, кто этот европейский чиновник, о котором писала газета Wall Street Journal, <…> но эти сообщения совершенно не соответствуют действительности», — сказал китайский дипломат на пресс-конференции по итогам своего европейского турне, посвященного поиску решения украинского конфликта.
В конце минувшей недели WSJ со ссылкой на «осведомленных западных чиновников» написала, что Ли Хуэй в ходе европейского турне якобы призывал западных союзников Украины добиться немедленного прекращения огня с сохранением за Россией новых регионов.
В своей поездке спецпредставитель КНР посетил Россию, Украину, Польшу, Францию, Германию и Бельгию, где обсудил мирную инициативу Си Цзиньпина по политическому урегулированию украинского кризиса.
На встрече в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым Ли Хуэй заявил, что Китай будет укреплять диалог со всеми сторонами по украинскому кризису, включая Россию, и прилагать реальные усилия для его политического урегулирования. Китайский спецпредставитель также отметил, что в вопросе украинского кризиса Китай всегда следовал целям и принципам Устава ООН, придерживался объективной и справедливой позиции, настаивал на мире и проведении мирных переговоров.
Власти Китая в феврале предложили свой мирный план, который состоит из 12 пунктов и содержит призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине. В Киеве эту инициативу раскритиковали, назвав ее непродуманной и содержащей лишь общие принципы.