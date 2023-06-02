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15:43 (мск), источник: ТАСС

Украина и НАТО, договоры с США и вражда с Польшей. Темы брифинга Пескова

Реакция России на возможное членство в НАТО Украины и Молдавии, перспективы переговоров о стратегической стабильности с США в рамках остановки инспекций по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), а также отношения с Польшей стали в пятницу основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Президент РФ Владимир Путин работает в Кремле. У него непубличный рабочий график.

В первой половине дня прошло оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ.

Пленарное заседание в рамках Петербургского международного экономического форума в июне с участием президента «обязательно будет». Все детали будут предоставлены своевременно.

О членстве Украины и Молдавии в НАТО

«Мы с сожалением констатируем, что подобные заявления говорят о неготовности, нежелании, неспособности киевского режима решать существующие проблемы за столом переговоров».

«Россия будет добиваться выполнения своих задач».

Это исключает подобное расширение альянса и его непосредственного приближения к нашим границам, в том числе членства Украины в НАТО.

Это «потенциальный раздражитель» и источник проблем «на долгие и долгие годы». «Многие страны отдают себе в этом отчет». Но «музыку заказывает Вашингтон», а страны Европы становятся «инструментами в этом оркестре».

«Такого варианта [как диалог сейчас] не просматривается и предпосылок нет». Тем не менее в Европе «больше и больше пока абстрактных, но рассуждений о некоем мирном процессе есть». В то же время в таких построениях «не звучит политическая воля», чтобы принять озабоченности России, а для Москвы «это является главным приоритетом».

О стратегических договорах с США

«Обмен информацией [в частности, насчет прекращения инспекций по ДСНВ] идет по дипломатическим каналам, поэтому здесь нужно обращаться в министерство иностранных дел».

«Пока каких-то наметок на этот счет (обсуждения стратегической стабильности с США — прим. ТАСС) нет, хотя должны быть однозначно».

О китайском опыте управления экономикой

«Учитывать опыт любых стран необходимо». «Опыт страны, которая на протяжении не одного десятилетия демонстрирует самые быстрые темпы роста в мире , — этот опыт заслуживает самого глубокого и пристального изучения».

«Этот опыт нужно адаптировать к текущему моменту и особенностям нашей страны». Не может быть «слепого копирования».

Опыт долгосрочного планирования был и у страны, правопреемницей коей Россия является.

О заявлениях премьера Армении

Россия принимает к сведению заявлению Никола Пашиняна, что Армения не является союзником России в конфликте на Украине, «это важное заявление».

«Есть определенные нюансы в подходах Армении» к украинскому конфликту. «Мы продолжаем развитие наших концептуальных союзнических отношений».

О саммите ОПЕК+

«Россия продолжает контакты с соответствующими участниками этого процесса, и работа будет продолжаться».

Повестку встречи «никогда никто не анонсирует, даже из специалистов».

О статусе иноагентов

«Эта тема — она обсуждалась неоднократно». «В настоящий момент речь идет о судебных решениях, которые я не могу комментировать».

Об отношениях с Польшей

«Это не является все же предметом для нашего брифинга». «Это не связано с буднями президента».

«Все-таки продолжительное время в истории Польша была частью нашего государства». «Практически все остальное время Польша была нашим врагом».

«История с Польшей богатая в наших отношениях». «Сейчас эти отношения находятся на нулевой, если не отрицательной [планке]».

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