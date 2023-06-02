Украина и НАТО, договоры с США и вражда с Польшей. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Президент РФ Владимир Путин работает в Кремле. У него непубличный рабочий график.
В первой половине дня прошло оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ.
Пленарное заседание в рамках Петербургского международного экономического форума в июне с участием президента «обязательно будет». Все детали будут предоставлены своевременно.
О членстве Украины и Молдавии в НАТО
«Мы с сожалением констатируем, что подобные заявления говорят о неготовности, нежелании, неспособности киевского режима решать существующие проблемы за столом переговоров».
«Россия будет добиваться выполнения своих задач».
Это исключает подобное расширение альянса и его непосредственного приближения к нашим границам, в том числе членства Украины в НАТО.
Это «потенциальный раздражитель» и источник проблем «на долгие и долгие годы». «Многие страны отдают себе в этом отчет». Но «музыку заказывает Вашингтон», а страны Европы становятся «инструментами в этом оркестре».
«Такого варианта [как диалог сейчас] не просматривается и предпосылок нет». Тем не менее в Европе «больше и больше пока абстрактных, но рассуждений о некоем мирном процессе есть». В то же время в таких построениях «не звучит политическая воля», чтобы принять озабоченности России, а для Москвы «это является главным приоритетом».
О стратегических договорах с США
«Обмен информацией [в частности, насчет прекращения инспекций по ДСНВ] идет по дипломатическим каналам, поэтому здесь нужно обращаться в министерство иностранных дел».
«Пока каких-то наметок на этот счет (обсуждения стратегической стабильности с США — прим. ТАСС) нет, хотя должны быть однозначно».
О китайском опыте управления экономикой
«Учитывать опыт любых стран необходимо». «Опыт страны, которая на протяжении не одного десятилетия демонстрирует самые быстрые темпы роста в мире , — этот опыт заслуживает самого глубокого и пристального изучения».
«Этот опыт нужно адаптировать к текущему моменту и особенностям нашей страны». Не может быть «слепого копирования».
Опыт долгосрочного планирования был и у страны, правопреемницей коей Россия является.
О заявлениях премьера Армении
Россия принимает к сведению заявлению Никола Пашиняна, что Армения не является союзником России в конфликте на Украине, «это важное заявление».
«Есть определенные нюансы в подходах Армении» к украинскому конфликту. «Мы продолжаем развитие наших концептуальных союзнических отношений».
«Россия продолжает контакты с соответствующими участниками этого процесса, и работа будет продолжаться».
Повестку встречи «никогда никто не анонсирует, даже из специалистов».
«Эта тема — она обсуждалась неоднократно». «В настоящий момент речь идет о судебных решениях, которые я не могу комментировать».
«Это не является все же предметом для нашего брифинга». «Это не связано с буднями президента».
«Все-таки продолжительное время в истории Польша была частью нашего государства». «Практически все остальное время Польша была нашим врагом».
«История с Польшей богатая в наших отношениях». «Сейчас эти отношения находятся на нулевой, если не отрицательной [планке]».