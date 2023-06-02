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15:40 (мск), источник: Ведомости

Песков прокомментировал слова Пашиняна о конфликте на Украине

Москва учитывает нюансы в позиции Армении по конфликту на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявление армянского премьера Никола Пашиняна, о том, что Армения не является союзником России в этом конфликте.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Мы принимаем его к сведению. Мы знаем, что есть определенные нюансы в подходах Армении к конфликту вокруг Украины. Мы их учитываем, мы их знаем», — сказал он.

Россия при этом продолжает развитие концептуально союзнических отношений с Арменией, подчеркнул Песков.

О том, что Ереван не является союзником Москвы в конфликте на Украине, Пашинян ранее заявил в интервью CNN Prima News.

«Вы сказали, что мы являемся союзником России. Конечно, об этом никогда громко не заявлялось, но думаю, что это заметно. В войне с Украиной мы не являемся союзником России», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

25 мая в Кремле состоялись 20-минутные трехсторонние переговоры президента РФ Владимира Путина, его азербайджанского коллеги Ильхама Алиева и Пашиняна. До этого российский президент провел переговоры с каждым из двух иностранных лидеров по отдельности.

В рамках мероприятия Алиев заявил, что отношения Баку и Еревана могут нормализоваться, предпосылки для этого появились после признания Азербайджаном и Арменией территориальной целостности друг друга. Пашинян подтвердил готовность Еревана к «разблокировке всех транспортных и экономических связей в регионе», а также к открытию региональных коммуникаций.

Песков после переговоров счел возможным выход на подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном возможен в обозримой перспективе. У глав государств есть «общая точка зрения», как решать возникшую ситуацию, добавил он.

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