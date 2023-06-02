США заявили об интересе к новой архитектуре контроля над вооружениями

Вашингтон заинтересован в новой архитектуре контроля над вооружениями с участием пяти ядерных держав с общим режимом уведомлений о ракетных пусках, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Он отметил, что «ядерная пятерка» (помимо России и США, это Великобритания, Китай и Франция) может снизить напряженность посредством диалога. В частности, Белый дом предложил «установить каналы кризисной коммуникации» между столицами этих стран и чтобы они взяли на себя «обязательства по прозрачности ядерной политики».
«Формализация режима уведомлений о ракетных пусках всеми участниками “пятерки” — это элементарная мера, которая опирается просто на здравый смысл», — заявил Салливан. Однако столь «небольшой шаг» поможет снизить напряженность и избежать каких-либо просчетов во время кризиса, отметил он.
Накануне Госдепартамент сообщил, что США с 1 июня перестают уведомлять Россию о статусе и местонахождении объектов, подпадающих под действие Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), в том числе ракет и пусковых установок. В то же время Вашингтон продолжит уведомлять Москву о запусках межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подлодок, но перестанет передавать в одностороннем порядке телеметрическую информацию об этих запусках.
Такое решение Вашингтон назвал «законными контрмерами в ответ на продолжающиеся нарушения ДСНВ со стороны России». В посольстве России в США эти обвинения отвергли, заявив, что Москва «ответственно подходит к своим обязательствам в сфере контроля над вооружениями и продолжает придерживаться центральных ограничений договора на численность СНВ», и призвали Вашингтон отказаться «от враждебного курса» и намерения нанести Москве «стратегическое поражение».
В минувшем феврале президент Владимир Путин объявил, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ, но не выходит из него. Он пояснил, что Москве не дают проводить полноценные инспекции в рамках договора, а заявки на осмотр объектов остаются без ответа или отклоняются по формальным причинам. Власти заверили, что Россия продолжит соблюдать положения договора, касающиеся числа носителей ядерных боезарядов, а также по-прежнему будет обмениваться с США уведомлениями о пусках баллистических ракет.
Позднее, прошлым летом, Москва вывела свои объекты из-под инспекций в рамках ДСНВ, объяснив это попытками США возобновить инспекционную деятельность с фактическим лишением Москвы возможности проводить аналогичные проверки на американских объектах из-за санкций. Российские инспекторы не посещали Штаты с 2020 года, с начала пандемии.