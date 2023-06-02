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20:46 (мск), источник: © РИА Новости

Глава ЦРУ тайно посетил Китай в мае, сообщили СМИ

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Глава ЦРУ Уильям Бернс в мае тайно посетил Китай для переговоров с официальными лицами, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Источник: AP 2022

«В прошлом месяце директор Бернс побывал в Пекине, где встретился с китайскими коллегами и подчеркнул важность поддержания открытых линий связи по каналам разведки», — говорится в публикации.

Газета уточнила, что поездка состоялась на фоне попыток Вашингтона возобновить диалог с Пекином на высоком уровне с целью стабилизировать двусторонние отношения. Собеседники издания сообщили, что президент США Джо Байден доверяет главе ЦРУ деликатные зарубежные миссии.

Неназванный американский чиновник сказал FT, что во время поездки Бернс встречался с представителями китайской разведки.

Визит Бернса, как утверждает газета, стал поездкой самого высокого уровня с тех пор, как уже бывшая заместитель госсекретаря Венди Шерман посетила город Тяньцзинь в июле 2021 года.

Отношения между США и Китаем заметно охладели после визита на Тайвань в августе 2022-го занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Пекин, считающий остров одной из своих провинций, осудил эти действия, увидев в них поддержку тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Напряженность еще больше обострило происшествие с появлением в небе над Соединенными Штатами китайского аэростата, который впоследствии сбили.

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