Глава ЦРУ тайно посетил Китай в мае, сообщили СМИ

«В прошлом месяце директор Бернс побывал в Пекине, где встретился с китайскими коллегами и подчеркнул важность поддержания открытых линий связи по каналам разведки», — говорится в публикации.
Газета уточнила, что поездка состоялась на фоне попыток Вашингтона возобновить диалог с Пекином на высоком уровне с целью стабилизировать двусторонние отношения. Собеседники издания сообщили, что президент США Джо Байден доверяет главе ЦРУ деликатные зарубежные миссии.
Неназванный американский чиновник сказал FT, что во время поездки Бернс встречался с представителями китайской разведки.
Визит Бернса, как утверждает газета, стал поездкой самого высокого уровня с тех пор, как уже бывшая заместитель госсекретаря Венди Шерман посетила город Тяньцзинь в июле 2021 года.
Отношения между США и Китаем заметно охладели после визита на Тайвань в августе 2022-го занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Пекин, считающий остров одной из своих провинций, осудил эти действия, увидев в них поддержку тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Напряженность еще больше обострило происшествие с появлением в небе над Соединенными Штатами китайского аэростата, который впоследствии сбили.