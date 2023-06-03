США призвали Сербию отвести вооруженные силы от границы с Косово

Как проинформировал по итогам разговора Белый дом, Файнер выразил сербскому лидеру озабоченность Вашингтона в связи с ситуацией на севере Косово, призвав все стороны предпринять шаги для деэскалации сложившейся обстановки.
«Он призвал правительство Сербии вывести свои вооруженные силы, дислоцированные вблизи границы, и понизить степень их готовности, а также призвать протестующих сохранять мир в северной части Косово», — заявил Белый дом.
В администрации США подчеркнули, что ожидают возобновления сторонами диалога при содействии ЕС и полного выполнения договоренностей о нормализации отношений, достигнутых ранее в текущем году.
Ранее президент Сербии Александр Вучич привел сербскую армию в состояние максимальной боеготовности из-за ситуации в Косово и Метохии. Глава государства также потребовал от НАТО «срочно остановить насилие над сербами» в Косово и Метохии. Министр обороны Сербии Милош Вучевич подтвердил приведение армии в наивысшую степень боеготовности и выдвижение сил в сторону Косово и Метохии.
В муниципалитетах на севере Косово и Метохии Звечан и Лепосавич местные сербы продолжили в пятницу протесты с требованиями отозвать косовоалбанских глав муниципалитетов, избранных 23 апреля при бойкоте сербского большинства и отвести спецподразделения полиции самопровозглашенной республики. При столкновениях 29 мая пострадали 52 серба и не менее 30 военнослужащих контингента НАТО в Косово и Метохии KFOR.
Косовские сербы в трех анклавах на юге края на массовых протестах в пятницу поддержали требования соотечественников на севере Косово.