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04:47 (мск), источник: © РИА Новости

На Украине косвенно признали гибель последнего боевого корабля

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. На сайте Владимира Зеленского появилась петиция о награждении погибшего украинского моряка с уничтоженного российскими военными среднего десантного корабля ВМСУ «Юрий Олефиренко».

Спецоперация на Украине
Источник: Sputnik.by

В тексте обращения говорится о гибели 29 мая «в акватории Черного моря» в результате удара ракетами и дронами старшины 2 статьи из воинской части A3045 Андрея Лазарева, который защищал «портовую инфраструктуру». Автор петиции выступила с просьбой присвоить ему звание героя Украины. При этом 30 мая на сайте Зеленского был опубликован указ о награждении украинских военных, в этом списке указано, что моряка посмертно наградили орденом «За мужество».

Автор петиции также сообщила в соцсетях, что Лазарев погиб в ночь с 28 на 29 мая при защите «города-миллионика». По данным из открытых источников, номер в\ч A3045 в украинских ВМС был присвоен «Юрию Олефиренко», ранее корабль назывался «Кировоград» и имел номер в\ч A0199.

Об уничтожении «Юрия Олефиренко» Минобороны России сообщило 31 мая. Как отмечалось в сводке, украинский корабль был уничтожен 29 мая в результате удара высокоточным оружием ВКС России по месту стоянки военных кораблей в порту Одесса. Официально Киев не признал потерю корабля.

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