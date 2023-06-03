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Спецоперация на Украине
12:55 (мск), источник: © РИА Новости

Боррель рассказал, что ждет Украину без поддержки Запада

МОСКВА, 3 июня — РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что конфликт на Украине закончится быстро без военной поддержки Киева Западом, передает агентство Reuters.

Источник: AP 2022

«Мы не можем прекратить военную поддержку Киева, потому что мы не хотим мира, который приведет к капитуляции Украины», — сказал политик на азиатском форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла».

Россия неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. В среду глава МИД России Сергей Лавров признался, что ему уже надоело доказывать, что Москва готова к диалогу.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «не будет никакого “Минска-3”. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на это РИА Новости, что такие слова “абсолютно подтверждают” позицию Киева как нежелание вести переговоры.

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