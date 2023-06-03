Боррель рассказал, что ждет Украину без поддержки Запада

«Мы не можем прекратить военную поддержку Киева, потому что мы не хотим мира, который приведет к капитуляции Украины», — сказал политик на азиатском форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла».
Россия неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. В среду глава МИД России Сергей Лавров признался, что ему уже надоело доказывать, что Москва готова к диалогу.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «не будет никакого “Минска-3”. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на это РИА Новости, что такие слова “абсолютно подтверждают” позицию Киева как нежелание вести переговоры.