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12:19 (мск), источник: Ведомости

Медведев исключил возврат к «светлому» европейскому прошлому

Сегодняшняя Россия сильно отличается от страны «довоенного периода», и возврата к «светлому» европейскому будущему, на который надеются покинувшие страну граждане, не предвидится. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Источник: РИА "Новости"

«Отъехавшие “туда” представители “честной элиты” предаются сладким грезам о том, как хорошо наша страна заживет после падения “режима” и возврата в небинарное европейское лоно. Но одно могу сказать точно: возврата к “светлому” европейскому прошлому для них не будет», — написал политик в своем Telegram-канале.

Медведев отметил, что лидеры и правительства «приходят и уходят», однако «на десятилетия», а «подчас на века», остаются «память и скрепленные кровью ценности». По словам зампреда, мечтать о возвращении в «дружную европейскую семью» могут только люди, забывшие про гибель российских граждан — мирных жителей и военных.

Он подчеркнул, что любой политический лидер, который попробует изменить возникший с 2022 г. дискурс развития страны, «будет предан анафеме как изменник». Медведев заявил, что релоканты «одиноки и никому не нужны». У них нет надежды на «триумфальный возврат», заключил он.

Медведев уже не первый раз комментирует решение ряда граждан покинуть Россию после начала спецоперации на Украине. В декабре 2022 г. он назвал людей, которые выступают за поражение России, врагами и предателями и призвал не пускать таких граждан обратно в страну. Политик также предложил отрезать их от источников дохода в РФ.

В марте 2023 г. в интервью российским СМИ Медведев выразил уверенность, что покинувшие Россию артисты будут возвращаться на родину, поскольку за границей у них «нет аудитории». В рамках информационного марафона «Знание» зампред назвал «выродками» тех, кто сбежал на Запад из-за уголовного преследования и призывает к демилитаризации и денуклеаризации России. По его мнению, такие люди хотят, чтобы Россия стала «послушным исполнителем воли США». Задача РФ — этого не допустить, подчеркнул он.

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Медведев Дмитрий