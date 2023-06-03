МИД указал на игнорирование США причин кризиса вокруг ДСНВ

Салливан 2 июня заявил, что Соединенные Штаты готовы к взаимодействию с Россией по созданию новой системы контроля над ядерным вооружением на период после 2026 г. По его словам, США продолжат соблюдать ДСНВ до 2026 г., если это сделает и Россия.
Принципиально новых моментов в заявлении Салливана, которые бы учитывали позиции Москвы, нет, отметила Захарова. По ее мнению, США своими «надоевшими призывами» возобновить взаимодействие в области контроля над вооружениями стремится сделать это на американских условиях.
«В Вашингтоне по-прежнему продолжают упорно игнорировать причины, которые привели к нынешнему кризису на данном направлении. Представители США продолжают делать вид, что этот кризис никак не связан с той откровенно враждебной к нам американской политикой, которая в конечном итоге приобрела законченную форму тотальной гибридной войны против нашей страны», — говорится в заявлении.
Москва не видит признаков готовности США отказаться от цели нанести России «стратегическое поражение» и «фактически добиться устранения России с международной арены как суверенного и полноправного политического игрока», подчеркнула Захарова.
Необходимо понять, что эпоха «неоспоримого американского доминирования» закончилась, сейчас стоит задача начать формировать основы более «справедливой, сбалансированной и стрессоустойчивой международной системы» с учетом интересов всех государств, добавила она.
О необходимости приостановить действие ДСНВ в феврале заявил президент РФ Владимир Путин. Он мотивировал это решение тем, что в условиях специальной военной операции инспекции США российских предприятий и других объектов могут быть использованы во вред интересам России.
18 мая группа сенаторов-республиканцев внесла в конгресс США законопроект о выходе страны из ДСНВ. По их оценкам, решение президента страны Джо Байдена о продлении договора с Россией было ошибкой и сковывало США, а также «не обеспечило Америке и ее союзникам безопасность».
2 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что между Россией и США пока нет «наметок» насчет переговоров по стратегической безопасности, хотя «должны быть однозначно». Контакты по ДСНВ ведутся по дипломатическим каналам, уточнил Песков.
ДСНВ был подписан в 2010 г. президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. В документе говорилось о сокращении стратегических ядерных сил (СЯС) до уровня 700 развернутых и суммарно 800 развернутых и неразвернутых стратегических носителей. Договором предусматривались детальные инспекции в местах производства и развертывания носителей стратегических ядерных вооружений и обмен данными телеметрии при испытаниях новых типов ракет.