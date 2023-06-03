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15:21 (мск), источник: Ведомости

МИД указал на игнорирование США причин кризиса вокруг ДСНВ

В США по-прежнему упорно игнорируют причины, которые привели к кризису вокруг Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), заключенного между Москвой и Вашингтоном. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с высказываниями советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

Источник: РИА "Новости"

Салливан 2 июня заявил, что Соединенные Штаты готовы к взаимодействию с Россией по созданию новой системы контроля над ядерным вооружением на период после 2026 г. По его словам, США продолжат соблюдать ДСНВ до 2026 г., если это сделает и Россия.

Принципиально новых моментов в заявлении Салливана, которые бы учитывали позиции Москвы, нет, отметила Захарова. По ее мнению, США своими «надоевшими призывами» возобновить взаимодействие в области контроля над вооружениями стремится сделать это на американских условиях.

«В Вашингтоне по-прежнему продолжают упорно игнорировать причины, которые привели к нынешнему кризису на данном направлении. Представители США продолжают делать вид, что этот кризис никак не связан с той откровенно враждебной к нам американской политикой, которая в конечном итоге приобрела законченную форму тотальной гибридной войны против нашей страны», — говорится в заявлении.

Москва не видит признаков готовности США отказаться от цели нанести России «стратегическое поражение» и «фактически добиться устранения России с международной арены как суверенного и полноправного политического игрока», подчеркнула Захарова.

Необходимо понять, что эпоха «неоспоримого американского доминирования» закончилась, сейчас стоит задача начать формировать основы более «справедливой, сбалансированной и стрессоустойчивой международной системы» с учетом интересов всех государств, добавила она.

О необходимости приостановить действие ДСНВ в феврале заявил президент РФ Владимир Путин. Он мотивировал это решение тем, что в условиях специальной военной операции инспекции США российских предприятий и других объектов могут быть использованы во вред интересам России.

18 мая группа сенаторов-республиканцев внесла в конгресс США законопроект о выходе страны из ДСНВ. По их оценкам, решение президента страны Джо Байдена о продлении договора с Россией было ошибкой и сковывало США, а также «не обеспечило Америке и ее союзникам безопасность».

2 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что между Россией и США пока нет «наметок» насчет переговоров по стратегической безопасности, хотя «должны быть однозначно». Контакты по ДСНВ ведутся по дипломатическим каналам, уточнил Песков.

ДСНВ был подписан в 2010 г. президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. В документе говорилось о сокращении стратегических ядерных сил (СЯС) до уровня 700 развернутых и суммарно 800 развернутых и неразвернутых стратегических носителей. Договором предусматривались детальные инспекции в местах производства и развертывания носителей стратегических ядерных вооружений и обмен данными телеметрии при испытаниях новых типов ракет.

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