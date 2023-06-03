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23:32 (мск), источник: Lenta.Ru

Пригожин рассказал о разговоре с Кадыровым

Глава частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин созвонился с руководителем Чеченской республики Рамзаном Кадыровым. Об этом сообщила пресс-служба бизнесмена в Telegram.

Источник: РИА "Новости"

Пригожин указал, что в ходе разговора было решено уладить конфликт с чеченскими властями. По его словам, в основе проблемы лежали «достаточно провокационные высказывания» соратников Кадырова. «Почему я молчал? Любые межнациональные конфликты в России гасятся потом очень долго», — объяснил он.

1 июня депутат Госдумы от республики Адам Делимханов, глава парламента Чечни Магомед Даудов и командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов обратились к Пригожину. Недовольство представителей Чечни вызвали его слова о спецназе «Ахмат», выполняющем задачи в ходе специальной военной операции (СВО). В частности, Даудов обратился к Пригожину с предупреждением, предложив ему встретиться и поговорить «как мужчина с мужчиной». В ответ Пригожин отметил, что не усматривает в своих словах о чеченском спецназе чего-либо предосудительного.

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