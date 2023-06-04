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08:06 (мск), источник: Коммерсантъ

Премьер Эстонии считает невозможным вступление Украины в НАТО во время конфликта

Украина не может вступить в НАТО пока находится в конфликте, заявила премьер Эстонии Кая Каллас на форуме по безопасности в Сингапуре. Она отметила, что Североатлантический альянс по итогам саммита в Вильнюсе поддержит стремление Киева.

Источник: Reuters

«Конечно, мы поддерживаем путь Украины к членству в НАТО. Все понимают, что этого не может произойти, пока идет война. Но нам нужны будут более четкие формулировки, чем те, что были в Бухаресте», — сказала Каллас (цитата по ТАСС).

Президент Украины Владимир Зеленский подал заявку на вступление страны в НАТО в ускоренном порядке 30 сентября 2022 года. Киев надеется получить от альянса по итогам саммита в Вильнюсе приглашение в НАТО. Однако Зеленский в начале июня усомнился в такой перспективе. Госсекретарь США Энтони Блинкен говорил, что по итогам саммита страны объявят пакет «политической и практической» поддержки Украины. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес также исключал приглашение Киева в НАТО в ближайшее время.

Леонид Уварчев

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