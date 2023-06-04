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Спецоперация на Украине
15:05 (мск), источник: ТАСС

Песков заявил, что России нужно довести СВО до конца

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Россия должна знать свою линию и проводить ее до конца, альтернативы этому нет. Такую позицию обозначил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1» в программе «Москва. Кремль. Путин», говоря о ситуации вокруг Украины.

Источник: Reuters

Представитель Кремля упомянул об этом в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, комментируя молчание Запада насчет обстрелов Белгородской области со стороны ВСУ. Он обратил внимание, что те же страны «на протяжении многих лет не замечали бомбежек Донбасса», «когда еще не было специальной военной операции». Как считает Песков, сейчас они просто продолжают свою «гуттаперчевую линию».

Нам надо знать свое дело, делать свое дело и доделать свое дело до конца. У нас нет другой альтернативы.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

В ответ на вопрос, как России сделать это на фоне вовлечения всего НАТО в конфликт и растущих поставок оружия Киеву, Песков подтвердил: «Действительно, постоянно повышается уровень тактико-технических характеристик тех вооружений, которые идут [на Украину]». Он указал, что уже начинается обсуждение «о поставках, например, из Франции, Германии ракет с дальностью 500 и выше километров».

«Это качественно совсем другое вооружение, которое уже, скажем так, приведет к очередному витку в спирали нагнетания напряженности. Это лишний раз, наверное, обязывает нас быть более собранными, более сильными, более мобилизованными. Продолжать начатое дело», — добавил представитель Кремля.

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