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14:11 (мск), источник: Ведомости

Песков: Путин давал указания службам в день атаки беспилотников на Москву

Президент России Владимир Путин постоянно получал доклады от служб и давал «некоторые указания» после атаки беспилотников на Москву и Подмосковье. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Источник: Reuters

«[Путин] получал доклады и от Министерства обороны, и от МЧС, и от глав регионов — Москвы и Подмосковья. Потом были соответствующие указания главы государства, приказы верховного главнокомандующего», — рассказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Он отметил, что доклады были «постоянные» и так как информация по атаке обновлялась «очень быстро, то это были постоянные перезвоны».

30 мая Москву и область атаковали беспилотники. Были зафиксированы попадания в жилые дома в столице на ул. Атласова в Новой Москве, на ул. Профсоюзной и на Ленинском проспекте. Также были зафиксированы происшествия в Подмосковье — в 500 м от Ильинского шоссе в Красногорске и в Одинцовском городском округе.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате произошедшего никто серьезно не пострадал и вся необходимая помощь была оказана на месте. По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело о терроризме по ст. 205 УК РФ.

В Министерстве обороны сообщили, что в атаке было задействовано восемь украинских беспилотников, пять из которых удалось сбить, еще три были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и отклонились от целей.

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