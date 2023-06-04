Песков: Путин давал указания службам в день атаки беспилотников на Москву

«[Путин] получал доклады и от Министерства обороны, и от МЧС, и от глав регионов — Москвы и Подмосковья. Потом были соответствующие указания главы государства, приказы верховного главнокомандующего», — рассказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Он отметил, что доклады были «постоянные» и так как информация по атаке обновлялась «очень быстро, то это были постоянные перезвоны».
30 мая Москву и область атаковали беспилотники. Были зафиксированы попадания в жилые дома в столице на ул. Атласова в Новой Москве, на ул. Профсоюзной и на Ленинском проспекте. Также были зафиксированы происшествия в Подмосковье — в 500 м от Ильинского шоссе в Красногорске и в Одинцовском городском округе.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате произошедшего никто серьезно не пострадал и вся необходимая помощь была оказана на месте. По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело о терроризме по ст. 205 УК РФ.
В Министерстве обороны сообщили, что в атаке было задействовано восемь украинских беспилотников, пять из которых удалось сбить, еще три были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и отклонились от целей.