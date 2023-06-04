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4 июня, источник: ТАСС

Кадыров заявил о готовности отправить чеченских бойцов в Белгородскую область

ГРОЗНЫЙ, 4 июня. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил направить чеченские подразделения в Белгородскую область для ликвидации украинских диверсионно-разведывательных групп.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Верховному главнокомандующему, несомненно, виднее. Но я бы хотел напомнить, что с террористами, вторгнувшимися в Белгородскую область, можно было бы разобраться силами чеченских подразделений», — написал Кадыров в Telegram-канале в воскресенье.

По его словам, чеченские бойцы имеют опыт, который позволит им ликвидировать диверсантов без последствий для мирного населения и инфраструктуры.

В общей сложности количество чеченских бойцов в батальонах и полках силовых и военных структур превышает 70 тыс. человек. Это целых три армии! Все подразделения прошли подготовку в Российском университете спецназа. Оснащенные новейшей техникой, обученные, экипированные безотказным оружием и готовые выполнить любой приказ верховного главнокомандующего ради защиты нашего государства и наших граждан.

Рамзан Кадыров

Украинские войска продолжали на выходных обстреливать Шебекино в Белгородской области. Так, согласно данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, Вооруженные силы Украины выпустили 3 июня по Шебекинскому городскому округу 519 единиц различных боеприпасов, в результате обстрелов два человека погибли.

Кроме того, в воскресенье Гладков сообщил, что диверсионно-разведывательные группы зашли в село Новая Таволжанка. Позднее в Минобороны РФ сообщили, что подразделения Западного военного округа и пограничной службы ФСБ выявили попытку диверсантов проникнуть через реку в районе Новой Таволжанки Белгородской области, по ним был нанесен артиллерийский удар, в результате чего диверсанты отошли.

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