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12:45 (мск), источник: ТАСС

Разговоры с военными, диалог с США, знакомство с мирными планами. Темы брифинга Пескова

Обсуждение ситуации президентом РФ Владимиром Путиным с военнослужащими, находящимися на передовой, диалог с США по стратегической стабильности, а также мирные планы Индонезии и Ватикана по Украине стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Президент РФ Владимир Путин работает в Кремле. В середине дня у него будет совещание с министром транспорта Виталием Савельевым и главой РЖД Олегом Белозеровым, посвященное развитию транспорта на новых территориях России.

Об общении Путина с военнослужащими с передовой

Путин традиционно старается опираться на разные источники информации, «регулярно совершает такие звонки», чтобы «получать информацию с земли». «Связь налажена».

«Президент раскрывает ту информацию о таких беседах, которую считает необходимой».

О действиях ВСУ

Песков не стал отвечать на вопросы относительно контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Это связано с ходом СВО», поэтому комментировать ситуацию должно Минобороны РФ.

О мирных планах по Украине

«Мне не известно, чтобы по дипканалам детальное что-то предоставлялось [по мирному плану министра обороны Индонезии]».

Встречи с кардиналом Маттео Дзуппи, который от Ватикана намерен обсудить со сторонами конфликта на Украине урегулирование, в графике президента «в настоящий момент нет». «Если появится — мы вам сообщим». «Нам известно, что он отправляется сначала в Киев. Потом будем вас информировать».

О диалоге США и России по ядерным вооружениям

«Это важное и позитивное заявление [помощника президента США] господина [Джейка] Салливана [насчет готовности Вашингтона без условий обсуждать вопросы контроля над ядерными вооружениями]». «Мы рассчитываем, что оно будет подкреплено де-факто шагами по дипломатическим каналам. Затем уже можно будет рассматривать предлагаемый формат и диалог».

«Россия остается открытой к диалогу, и мы считаем это чрезвычайно важным». «Но важно сначала понять, как формулируется это предложение». «В таких важных и чувствительных вопросах опираться на заявления в прессе» сложно, так как РФ и США испытывают «острый дефицит взаимного доверия».

О попытке госпереворота в Киргизии

«Пока, безусловно, такие очень тревожные новости поступают, поэтому мы внимательно отслеживаем новости». Детальной информацией в Кремле не располагают.

Об итогах встречи ОПЕК+

«Россия является участницей этого совместного понимания, формат продолжает свою работу. Есть общие договоренности, которым, естественно, все будут следовать».

«Этот формат сохраняет свою важность и свое значения для обеспечения стабильности на международных энергетических рынках».

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