Разговоры с военными, диалог с США, знакомство с мирными планами. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Президент РФ Владимир Путин работает в Кремле. В середине дня у него будет совещание с министром транспорта Виталием Савельевым и главой РЖД Олегом Белозеровым, посвященное развитию транспорта на новых территориях России.
Путин традиционно старается опираться на разные источники информации, «регулярно совершает такие звонки», чтобы «получать информацию с земли». «Связь налажена».
«Президент раскрывает ту информацию о таких беседах, которую считает необходимой».
Песков не стал отвечать на вопросы относительно контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Это связано с ходом СВО», поэтому комментировать ситуацию должно Минобороны РФ.
«Мне не известно, чтобы по дипканалам детальное что-то предоставлялось [по мирному плану министра обороны Индонезии]».
Встречи с кардиналом Маттео Дзуппи, который от Ватикана намерен обсудить со сторонами конфликта на Украине урегулирование, в графике президента «в настоящий момент нет». «Если появится — мы вам сообщим». «Нам известно, что он отправляется сначала в Киев. Потом будем вас информировать».
«Это важное и позитивное заявление [помощника президента США] господина [Джейка] Салливана [насчет готовности Вашингтона без условий обсуждать вопросы контроля над ядерными вооружениями]». «Мы рассчитываем, что оно будет подкреплено де-факто шагами по дипломатическим каналам. Затем уже можно будет рассматривать предлагаемый формат и диалог».
«Россия остается открытой к диалогу, и мы считаем это чрезвычайно важным». «Но важно сначала понять, как формулируется это предложение». «В таких важных и чувствительных вопросах опираться на заявления в прессе» сложно, так как РФ и США испытывают «острый дефицит взаимного доверия».
«Пока, безусловно, такие очень тревожные новости поступают, поэтому мы внимательно отслеживаем новости». Детальной информацией в Кремле не располагают.
«Россия является участницей этого совместного понимания, формат продолжает свою работу. Есть общие договоренности, которым, естественно, все будут следовать».
«Этот формат сохраняет свою важность и свое значения для обеспечения стабильности на международных энергетических рынках».