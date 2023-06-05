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16:32 (мск), источник: © РИА Новости

СМИ: в генштабе ВСУ отрицают начало украинского контрнаступления

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. В генеральном штабе вооруженных сил Украины отрицают начало украинского контрнаступления, заявляя, что не располагают информацией об этом, передает в понедельник агентство Рейтер.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

Ранее в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что с утра 4 июня вооруженные силы Украины начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на южнодонецком направлении с целью прорвать оборону на наиболее уязвимом, по мнению Киева, участке фронта. По его словам, «своих задач противник не добился, успеха не имел».

«У нас нет такой информации, и мы не комментируем всякого рода фальшивки», — заявил агентству представитель генштаба ВС Украины.

Сроки украинского контрнаступления неоднократно сдвигались и продолжают сдвигаться. Российские комментаторы связывали эту «нервозность», во-первых, с информационной войной — постоянные объявления о скором наступлении призваны держать Россию в напряжении, а во-вторых, с тем, что Запад требует от киевской власти быстрых и победоносных результатов, и ей приходится постоянно «отчитываться».

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