СМИ: в генштабе ВСУ отрицают начало украинского контрнаступления

Ранее в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что с утра 4 июня вооруженные силы Украины начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на южнодонецком направлении с целью прорвать оборону на наиболее уязвимом, по мнению Киева, участке фронта. По его словам, «своих задач противник не добился, успеха не имел».
«У нас нет такой информации, и мы не комментируем всякого рода фальшивки», — заявил агентству представитель генштаба ВС Украины.
Сроки украинского контрнаступления неоднократно сдвигались и продолжают сдвигаться. Российские комментаторы связывали эту «нервозность», во-первых, с информационной войной — постоянные объявления о скором наступлении призваны держать Россию в напряжении, а во-вторых, с тем, что Запад требует от киевской власти быстрых и победоносных результатов, и ей приходится постоянно «отчитываться».