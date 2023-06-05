США ввели санкции против семи россиян и калужской мастерской керамики

В SDN-лист был добавлен калужский производитель фарфоровых изделий «Семейная мастерская Perko Julleuchter» («Йольские светильники»), владельцем которой, по данным соцсетей компании, выступает Алексей Лосев. Он также попал под санкции США.
В санкционный лист были добавлены Светлана Бойко, Василий Громовиков, Юрий Маколов, Константин Сапожников из Санкт-Петербурга, Глеб Хлопонин из Московской области, Анна Травникова из Калуги.
В минфине США пояснили, что санкции введены в отношении «членов группы влияния» «за их роль в кампании по дестабилизации» обстановки в Молдавии. Юрлицо попало в список, так как принадлежит одному из этих членов.
В минфине США напомнили, что в октябре 2022 г. по этим же основаниям были введены санкции против Юрия Гудилина, Ольги Грак и Леонида Гонина «за их скоординированные усилия в 2020 и 2021 гг. повлиять на исход выборов в Молдавии». В министерстве добавили, что США продолжат поддерживать народ Молдавии в «их борьбе против деятельности, которая подрывает демократию».
В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Европейском совете заявил, что разведка перехватила «план РФ» по «разрушению демократического порядка» в Молдавии и он передал эти документы молдавскому лидеру Майе Санду. 13 февраля Санду сообщила, что ведомства страны подтвердили предоставленную Украиной информацию о планах России по дестабилизации ситуации в стране.
В Кремле тогда ответили, что ничего не знают о подобном плане. МИД РФ назвал эти заявления бездоказательными, заявив, что Россия не вмешивается во внутренние дела Молдавии и других стран мира и не представляет угрозы для Кишинева.
Отношения Москвы и Кишинева последнее время ухудшаются. 27 апреля премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что довольно «длинному списку» высокопоставленных российских руководителей, включая президента Владимира Путина, запрещен въезд в страну. По мнению экспертов «Ведомостей», молдавские власти продолжают курс на отдаление от СНГ. 19 мая МИД РФ рекомендовало учитывать риски при планировании поездок в Молдавию из-за участившихся случаев дискриминации россиян.