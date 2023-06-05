Небензя указал на отсутствие перспектив продления зерновой сделки

«Мы объявили, что является условием дальнейшего продления — осуществление тех пяти пунктов, без решения по которым невозможно функционирование меморандума о понимании между Россией и ООН. Поскольку эти пункты не выполняются, несмотря на все усилия Секретариата ООН и лично генерального секретаря, мы не видим перспектив для продления», — сказал Василий Небензя журналистам (цитата по ТАСС).
Зерновая сделка — соглашение между Украиной, Россией, Турцией и ООН по вывозу зерна из черноморских портов, подписанное 22 июля 2022 года. Вторая часть соглашения — меморандум России—ООН о снятии ограничений на экспорт российской сельхозпродукции.
Москва неоднократно грозила выйти из сделки, поскольку условия меморандума до сих пор не реализованы. В этой связи МИД РФ указывал на необходимость решить «пять системных задач», включая переподключение Россельхозбанка к SWIFT и возобновление работы аммиакопровода «Тольятти—Одесса».