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05:04 (мск), источник: © РИА Новости

Премьер-министр Кубы прибыл с визитом в Россию

БУЭНОС-АЙРЕС, 6 июн — РИА Новости. Премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус сообщил, что прибыл с визитом в Россию.

Источник: © РИА Новости

«Мы прибыли в Россию с официальным визитом с целью расширения и укрепления двустороннего сотрудничества между нашими странами, которые непрерывно поддерживаются с 1960 года», — написал он в Twitter.

Там же премьер разместил изображение Кремля и надпись: «Официальный визит в Российскую Федерацию с 6 по 17 июня».

Как рассказал ранее РИА Новости посол Кубы в РФ Хулио Гармендия Пенья, глава кубинского правительства примет участие в совете глав правительств ЕАЭС в Сочи 7—9 июня, а в Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.

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