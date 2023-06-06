05:04 (мск), источник: © РИА Новости
Премьер-министр Кубы прибыл с визитом в Россию
БУЭНОС-АЙРЕС, 6 июн — РИА Новости. Премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус сообщил, что прибыл с визитом в Россию.
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«Мы прибыли в Россию с официальным визитом с целью расширения и укрепления двустороннего сотрудничества между нашими странами, которые непрерывно поддерживаются с 1960 года», — написал он в Twitter.
Там же премьер разместил изображение Кремля и надпись: «Официальный визит в Российскую Федерацию с 6 по 17 июня».
Как рассказал ранее РИА Новости посол Кубы в РФ Хулио Гармендия Пенья, глава кубинского правительства примет участие в совете глав правительств ЕАЭС в Сочи