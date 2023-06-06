Белый дом пока не знает причин разрушения Каховской ГЭС

«Мы видели сообщения о том, что Россия несет ответственность за подрыв плотины», — сообщил Джон Кирби на брифинге, его слова приводит Reuters. «Мы делаем все возможное, чтобы оценить эти сообщения. И мы взаимодействуем с украинцами, чтобы собрать больше информации. Сейчас мы не можем с уверенностью сказать, что произошло», — добавил он.
Часть плотины Каховской ГЭС обрушилась рано утром 6 июня. Сооружения гидроэлектростанции ушли под воду. Были затоплены города Новая Каховка, Алешки, частично Херсон. В Днепр вылилось 150 тонн машинного масла. Президент Украины Владимир Зеленский предупредил о затоплении от 35 до 70 населенных пунктов, а также о «больших проблемах» с питьевой водой в Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях.
Россия и Украина обвиняют в подрыве ГЭС друг друга. Также Россию обвиняет в подрыве дамбы Евросоюз. По одной из версий, плотина могла разрушиться из-за полученных ранее повреждений. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Украина устроила теракт на Каховской ГЭС из-за неудачного наступления. Официальные лица Украины говорили, что подрыв Россией Каховской ГЭС не изменит планы наступления ВСУ.