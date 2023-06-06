Эрдоган пообещал наступление «турецкого века» в программной речи после переизбрания

«Турецкий век станет величайшим наследием, которое мы оставим нашим детям. Цель стать одной из 10 крупнейших экономик мира требует тяжелой работы и большого роста производства», — сказал господин Эрдоган.
Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что его кабинет министров будет заниматься не только текущими проблемами и целями, но и «дальнейшем расширении унаследованного наследия». По его словам, одними из целями нового правительства станут развитие энергетики в Черном море, здравоохранения, образования, туризма, промышленности и автомобилестроения, а также борьба с терроризмом.
«Мы будем решительно вести непримиримую борьбу с террористическими организациями, наркоторговцами и преступными группировками. Мы снова будем в ручьях Куди, Габар, Тендюрек, Беслер. Мы никогда не оставим эти места этим террористам», — сказал он.
Господин Эрдоган также пообещал снизить инфляцию в Турции до однозначных показателей. Он также затронул тему восстановления пострадавших от землетрясения регионов, в том числе строительство новых домов и развитие экономики и культуры. Он также анонсировал внесение проекта поправок в конституцию страны в парламент в скором времени.
Реджеп Тайип Эрдоган, представляющий Партию справедливости и развития, набрал на выборах свыше 52% голосов. Первый тур состоялся 14 мая, второй — 28 мая. Основным соперником господина Эрдогана был представитель оппозиции Кемаль Кылычдароглу. 3 июня он вступил в должность на новый срок.
Господин Эрдлоган ранее говорил, что в течение нового срока одной из основных его задач станет разработка нового варианта конституции. Прошлый приняли в 1982 году.