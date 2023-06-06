Россия возлагает ответственность за подрыв Каховской ГЭС на Киев и Запад

«Исходим из того, что киевский режим и накачивающие его оружием западные покровители несут всю полноту ответственности за разворачивающуюся трагедию», — сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН по инциденту с Каховской ГЭС.
Как добавил российский дипломат, диверсия Киева преследовала две цели: привлечь максимальное внимание для перегруппировки подразделений ВСУ, а также причинения максимального гуманитарного ущерба населению прилегающих к ГЭС районов.
«Сожалеем, что наши призывы к генсекретарю (ООН) сделать все возможное для предотвращения этого ужасающего преступления не были должным образом приняты во внимание», — заключил постпред РФ при ООН.
Верхняя часть Каховской ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба водохранилища не разрушена. Удар украинскими войсками по ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО «Ольха». Идет нерегулируемый сброс воды. В ряде прибрежных населенных пунктов началась эвакуация населения. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение Каховской ГЭС на Киев. СК РФ сообщил, что по факту разрушения плотины Каховской ГЭС и затопления территорий возбуждено уголовное дело о теракте.
Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, чтобы перебросить войска в район своих наступательных действий с херсонского направления, ослабив там свои позиции. По словам министра, Киев совершил теракт, подорвав Каховскую ГЭС, это привело к затоплению значительных территорий.
Каховская гидроэлектростанция — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.