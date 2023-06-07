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Разрушение Каховской ГЭС
02:50 (мск), источник: Life.ru

Китай выразил обеспокоенность в связи с инцидентом на Каховской ГЭС

Пекин выражает обеспокоенность ситуацией вокруг Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) и призывает все стороны приложить усилия для защиты населения и инфраструктуры. Заявление озвучил постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь.

Источник: AFP 2022

«Мы выражаем глубокую обеспокоенность разрушением плотины Каховской ГЭС. Мы глубоко встревожены гуманитарными, экономическими и экологическими последствиями», — подчеркнул постпред на заседании Совбеза ООН.

Чжан Цзюнь подчеркнул, что в Китае обеспокоены дальнейшей возможной эскалацией ситуации, а произошедшее на территории гидроэлектростанции показывает, что во время конфликта может произойти «всё что угодно». В этой связи он упомянул о том, что сейчас территория Запорожской АЭС защищена, однако в случае аварии на атомной станции «не будет защищён никто».

Напомним, что Каховская гидроэлектростанция оказалась разрушена из-за ударов ВСУ по Херсонской области. В результате разрушения и сама станция, и окрестные населённые пункты уже ушли под воду. Это произошло из-за неконтролируемого сброса воды. Москва созывает заседание Совета Безопасности ООН в связи с ЧП. Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал подрыв сооружений ГЭС террористическим преступлением киевского режима.

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