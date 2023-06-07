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13:44 (мск), источник: ТАСС

Совфед поддержал денонсацию договора с Украиной об Азовском море и Керченском проливе

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон о денонсации договора между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

Законопроект был внесен в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным 24 мая. Депутаты денонсировали договор на пленарном заседании 1 июня.

В сопроводительных документах к закону отмечается, что с принятием в состав России ДНР, Запорожской и Херсонской областей берега Азовского моря и Керченского пролива теперь принадлежат только Российской Федерации. «В связи с тем, что Украина утратила статус прибрежного государства в отношении этих акваторий, возникла необходимость прекращения договора», — говорится в документе.

Договор между Россией и Украиной был подписан в Керчи 24 декабря 2003 года. В нем отмечалось важное значение Азовского моря и Керченского пролива для экономического развития двух стран, а также необходимость сохранения Азово-Керченской акватории как целостного хозяйственного и природного комплекса. В феврале Верховная рада Украины денонсировала все договоры о сотрудничестве с Россией в Азовском море.

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