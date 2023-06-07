Совфед поддержал денонсацию договора с Украиной об Азовском море и Керченском проливе

Законопроект был внесен в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным 24 мая. Депутаты денонсировали договор на пленарном заседании 1 июня.
В сопроводительных документах к закону отмечается, что с принятием в состав России ДНР, Запорожской и Херсонской областей берега Азовского моря и Керченского пролива теперь принадлежат только Российской Федерации. «В связи с тем, что Украина утратила статус прибрежного государства в отношении этих акваторий, возникла необходимость прекращения договора», — говорится в документе.
Договор между Россией и Украиной был подписан в Керчи 24 декабря 2003 года. В нем отмечалось важное значение Азовского моря и Керченского пролива для экономического развития двух стран, а также необходимость сохранения Азово-Керченской акватории как целостного хозяйственного и природного комплекса. В феврале Верховная рада Украины денонсировала все договоры о сотрудничестве с Россией в Азовском море.