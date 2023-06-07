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14:13 (мск), источник: Коммерсантъ

Бывший вице-президент США Майк Пенс объявил об участии в президентских выборах

Бывший вице-президент США республиканец Майк Пенс официально объявил об участии в выборах президента страны в 2024 году. Свое видеообращение к американцам Пенс опубликовал в Twitter.

Источник: AP 2022

«Было бы легко оставаться в стороне. Но меня воспитывали не так. Поэтому сегодня перед Богом и моей семьей я объявляю, что буду участвовать в выборах президента США», — сказал он.

В своем видеообращении Пенс указывает, что действующее руководство США разрушило «американскую мечту». Среди проблем он упоминает рост инфляции, рецессию, сокращение зарплат, проблемы с мигрантами на границах.

В видео он также говорит, что «по миру маршируют враги свободы», в этот момент появляются кадры выступлений президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Майк Пенс был вице-президентом в администрации 45-го президента США Дональда Трампа. Пенс выступил против Трампа в 2020 году, когда он попытался опротестовать результаты выборов, в которых победил действующий президент США Джо Байден.

Выборы президента США запланированы на ноябрь 2024 года. Ожидается, что всего от Республиканской партии на выборы президента будут баллотироваться 14 кандидатов. Ранее о своем участии в гонке объявили Дональд Трамп, губернатор Флориды Рон Десантис, сенатор от Южной Каролины Тим Скотт, предприниматель Вивек Рамасвами, губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон, экс-постпред США при ООН Никки Хейли и радиоведущий Ларри Элдер. Главным претендентом на победу в праймериз республиканцев считается Дональд Трамп.

Милена Костерева

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