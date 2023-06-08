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02:30 (мск), источник: © РИА Новости

Прокуратура США сообщила Трампу об уголовном деле против него, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 8 июн — РИА Новости. Американская прокуратура уведомила экс-президента США Дональда Трампа о ведении против него уголовного расследования, пишет Politico со ссылкой на источник.

Источник: Reuters

«Федеральные прокуроры в письменном виде уведомили бывшего президента Дональда Трампа о том, что против него ведется уголовное расследование», — говорится в публикации.

По данным телеканала ABC News, расследование связано с хранением секретных документов у политика.

Сам Трамп ранее опубликовал в социальной сети Truth Social сообщение о том, что никто не говорил ему о предъявлении обвинений и что он «не совершил ничего плохого».

В понедельник газета Washington Post сообщала, что юристы экс-президента обсуждали в минюсте дело о ненадлежащем обращении с секретными бумагами. По данным издания, адвокаты политика прибыли в министерство, чтобы убедить власти не предъявлять обвинений их клиенту.

Вопросы о законности хранения секретных материалов коснулись нескольких американских политических деятелей. Так, силовики обнаружили документы не только в частном имении Трампа во Флориде, но у его бывшего вице-президента Майка Пенса, против которого в итоге не стали выдвигать обвинения. Также секретные бумаги найдены в двух домах и частном офисе действующего американского лидера Джо Байдена.

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