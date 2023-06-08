Александр Усс избран сенатором от Красноярского края

«Решение о наделении полномочий сенатора Российской Федерации — представителя от Законодательного собрания Красноярского края принято», — сказал он (цит. по ТАСС).
Усс подал в отставку с поста губернатора Красноярского края 20 апреля. Врио губернатора региона был назначен бывший замминистра финансов Михаил Котюков.
«Ведомости» писали, что Усс может стать членом Советом Федерации от заксобрания Красноярского края после того, как получит мандат депутата заксобрания. 25 мая избирательная комиссия Красноярского края передала ему этот мандат.
23 мая сенатор от заксобрания Красноярского края Валерий Семенов подал заявление о досрочном прекращении полномочий в связи с переходом на новое место работы. Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что Семенов может перейти на работу в правительство Красноярского края. По словам двух источников «Ведомостей», близких к руководству края, Семенов станет вице-премьером региона, по совместительству отвечающим за работу его постоянного представительства в Москве. Позже глава регламентного комитета Совфеда Вячеслав Тимченко рассказал, что Семенов может занять должность вице-губернатора края.