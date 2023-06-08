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07:55 (мск), источник: Ведомости

Александр Усс избран сенатором от Красноярского края

Бывший губернатор Красноярского края Александр Усс избран сенатором от региона. Об этом сообщил спикер Законодательного собрания Красноярского края Алексей Додатко.

Источник: РИА "Новости"

«Решение о наделении полномочий сенатора Российской Федерации — представителя от Законодательного собрания Красноярского края принято», — сказал он (цит. по ТАСС).

Усс подал в отставку с поста губернатора Красноярского края 20 апреля. Врио губернатора региона был назначен бывший замминистра финансов Михаил Котюков.

«Ведомости» писали, что Усс может стать членом Советом Федерации от заксобрания Красноярского края после того, как получит мандат депутата заксобрания. 25 мая избирательная комиссия Красноярского края передала ему этот мандат.

23 мая сенатор от заксобрания Красноярского края Валерий Семенов подал заявление о досрочном прекращении полномочий в связи с переходом на новое место работы. Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что Семенов может перейти на работу в правительство Красноярского края. По словам двух источников «Ведомостей», близких к руководству края, Семенов станет вице-премьером региона, по совместительству отвечающим за работу его постоянного представительства в Москве. Позже глава регламентного комитета Совфеда Вячеслав Тимченко рассказал, что Семенов может занять должность вице-губернатора края.

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