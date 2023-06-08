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10:58 (мск), источник: © РИА Новости

ВСУ необходимо отодвинуть на 500 километров от границы, заявил Пушилин

ДОНЕЦК, 8 июн — РИА Новости. Украинские войска необходимо отодвинуть не менее чем на 500 километров от границ России, но в дальнейшем нужно освобождать всю Украину, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Насколько отодвигать, чтобы не обстреливались наши населенные пункты? Как минимум сейчас это нужно уже отодвигать на 500 километров. Мы понимаем карту Украины и понимаем, где мог бы быть рубеж. Ну, наверное, по Днепру, по естественной преграде», — сказал собеседник агентства.

После этого наступит пауза, которую в Киеве используют для перегруппировки войск, перевооружения и промывки мозгов оставшимся гражданам, продолжил руководитель региона.

Единственный выход — отодвигать ВСУ еще дальше, констатировал Пушилин.

Соответственно, мое мнение: пока не будет освобождена Украина полностью, причем без каких-то вариаций — какую-то область Польше, какую-то область Румынии, какую-то область Венгрии, — ситуация не закончится.

Денис Пушилин
врио главы ДНР

Врио главы ДНР пояснил, что в республике понимают, с кем имеют дело.

«Мы имеем дело, увы, с украинским режимом, который абсолютно марионеточный. И в целом Запад, который управляет полностью всеми процессами, конечно, не ставит себе целью свободную, процветающую Украину», — указал собеседник агентства.

Таким образом, освобождения новых российских регионов в их административных границах уже недостаточно, потому что обстрелы со стороны Киева продолжатся.

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