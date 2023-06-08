ВСУ необходимо отодвинуть на 500 километров от границы, заявил Пушилин

«Насколько отодвигать, чтобы не обстреливались наши населенные пункты? Как минимум сейчас это нужно уже отодвигать на 500 километров. Мы понимаем карту Украины и понимаем, где мог бы быть рубеж. Ну, наверное, по Днепру, по естественной преграде», — сказал собеседник агентства.
После этого наступит пауза, которую в Киеве используют для перегруппировки войск, перевооружения и промывки мозгов оставшимся гражданам, продолжил руководитель региона.
Единственный выход — отодвигать ВСУ еще дальше, констатировал Пушилин.
Врио главы ДНР пояснил, что в республике понимают, с кем имеют дело.
«Мы имеем дело, увы, с украинским режимом, который абсолютно марионеточный. И в целом Запад, который управляет полностью всеми процессами, конечно, не ставит себе целью свободную, процветающую Украину», — указал собеседник агентства.
Таким образом, освобождения новых российских регионов в их административных границах уже недостаточно, потому что обстрелы со стороны Киева продолжатся.