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10:50 (мск), источник: Ведомости

В Госдуме заявили об отсутствии необходимости в мобилизации

В Госдуме сейчас не видят необходимости в проведении новой волны мобилизации. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в эфире «Соловьев Live».

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«На сегодня необходимости мобилизации нет», — сказал он (цит. по «РИА Новости»).

Накануне, 7 июня, Совет Федерации одобрил закон, уточняющий нормы о признании недействительными загранпаспортов россиян и требующий сдавать их государству при призыве на военную или альтернативную службу.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября 2022 г. Она продолжалась до 31 октября 2022 г. За это время было мобилизовано 318 000 человек вместо запланированных изначально 300 000, поскольку отправиться в зону боевых действий захотели большое количество добровольцев, объяснял Путин. После этого он сообщил, что в вопросе мобилизации «поставлена точка». В Кремле неоднократно говорили о том, что не обсуждают вторую волну мобилизации. В частности, 14 марта Песков сказал, что в Кремле нет разговоров на эту тему.

Следите за развитием темыЧастичная мобилизация
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